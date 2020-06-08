Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı

Adalar Belediyesi binası önüne gelen bir kişi, pompalı tüfekle 7 el ateş etti. Belediyeye yönelik saldırıda can kaybı yaşanmazken, binadaki camlar kırıldı. Adalar Belediyesi'nin binası, bu sabah silahlı saldırgan tarafından kurşunlandı, binanın camları kırıldı.

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

Saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.(İHA)

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Adalar Belediyesi'ne yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır" diye yazdı.