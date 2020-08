Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den ulaşım açıklaması

Adalar'da faytonların kaldırılmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen elektrikli araçların belge eksikliği gerekçesiyle engellemesi üzerine nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İBB’nin ‘belgeleri tamamlayacağız’ açıklamasının ardından araçlar Büyükada’da kurulan bir otoparka çekildi. Ulaşım modelleri konusunda tartışmaları Tükenmez Haber’den Özlem Temena’ya değerlendiren Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, “Adalar Belediyesi tüm sorunlara tek başına yanıt olmayacak, böyle bir beklenti sorunları çözümsüz bırakır” dedi.

Adalar Belediye Başkanı Gül’ün sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

“Sorunlarımızı katılımcı bir yöntemle çözmek zorundayız”

Adalar çok kültürlülüğü, çeşitli kurumları ve platformları nedeniyle, çok sesli bir yapıya sahip. Bu yapının gereği olarak çok çeşitli görüşler de ortaya çıkıyor. Bunun en yakın örneği de ulaşım. Adalar Belediyesi tüm bu eleştirilere nasıl yanıt verecek?

Evet, Adalarımız coğrafyasıyla, bitki örtüsüyle, denizi, kuşu, böceğiyle, mimarisiyle ne kadar zenginse, kültürel yapısıyla da o kadar zengin. Çok kültürlü, çok sesli bir yer Adalar. Bunu çok değerli buluyorum. Elbette belli konularda farklı görüşlerin olması da ayrı bir zenginliktir.

Adalar Kent Konseyi ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle ya da tek tek bireylerle zaman zaman bir araya geliyor, gündemdeki sorunlarla ilgili fikir tartışması yapıyor ya da farklı önerileri dinliyoruz. Zaten yerel yönetimin misyonu biraz da bu değil mi? Belediye olarak, ada halkı ve merkezi yönetim arasında yalnızca bir köprü vaziyetini görüyoruz.

Ulaşımla ilgili olarak, diğer konularda da böyle. Talep ve önerileri her koşulda ilgili mercilere ilettik. Belediye halktır. Bizi halk seçti. Halkın talepleri aynı zamanda bizim taleplerimizdir.

“Kapımız her zaman için herkese açık, belediye halkındır”

Sizin de soru da belirttiğiniz gibi, ada halkının ulaşım aracına bakışı birbirinden farklı oldu. Faytonların tamamen kalkmasını isteyenler olduğu gibi, faytonculuğun sürmesini ya da fayton sayısının azaltılmasını isteyenler de oldu. Bu farklı bakış açıları hep oldu ve olacak da. Bu çok doğal. Önemli olan katılımcı yöntemle çözüme gitmektir.

Geçtiğimiz sonbaharda atların ruam hastalığına yakalanmasının ardından İstanbul Valiliği tarafından bir karar alındı ve üç ay boyunca faytonların çalışması durduruldu. Peş peşe at ölümleri yaşanınca konu İBB Meclisimize de taşındı ve oy birliğiyle faytonlar ulaşım aracı olmaktan çıkarıldı.

Meclis’ten çıkan bu kararın ardından ise ada içi ulaşım için çözüm arayışına gittik. İstanbul Valiliği ve İBB ile bir dizi görüşmeler, toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılara faytoncu esnafı da katıldı. Ayrıca Adalar Belediyemizde bir dizi toplantılar gerçekleştirirdik. Kapımız her zaman için herkese açık.

“Araçlar adanın doğal yapısına uygun”

Adalar’ın yeni ulaşım araçlarının görünüşüyle ilgili de farklı görüşler ortaya çıktı. İleride bu modeller değişecek mi? Araçlar ne zaman hizmet vermeye başlayacak?

Araçların görünümüyle ilgili farklı görüşler oldu, evet. Ama aslına bakarsanız tüm değerlendirmeler uzaktan oldu. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar üzerinden yorumlar yapıldı. Araçlara ‘otobüs’ diyenler de oldu.

Oysa ki yeni ulaşım araçlarımızı yakından görenlerden daha olumlu tepkiler geldi. Elektrikli ve çevre dostu olan bu araçlar, adanın doğal yapısına uygun olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın.

“İlerde farklı modeller geliştirilebilir, belki yarışma düzenleriz”

Adaya gelerek araçların test denemesini yerinde gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da dediği gibi, demokratik iletişim modeli ile bu süreci beraber toparladık. Ve burada yeni bir ulaşım modeline ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. En hızlı şekilde, en uygun araç tipine karar verdik. Ancak araç modelleri de sayısı da Adalar’ın gelecek ulaşım planlaması değildir. Çok acil ihtiyaç olduğu için şimdi bu modellerle yola çıktık. Ancak ileride adalardan çıkacak kararla farklı bir model geliştirilebilir. Belki yarışma tarzı bir şeyler düzenleriz, bir kamu çalışması yaparız…

“Adaların geleceğine adalılar karar verecek"

Öte yandan, yeni araçlarla ilgili iletişim eksikliklerinden kaynaklanan şikayet ve eleştirileri her zaman dikkate alıyoruz. Atılacak her adım Adalılarla konuşulup değerlendirilecek. Adalıların geleceğine Adalılar karar verecek.

Ulaşımla ilgili mağduriyete bir an önce son vermek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz yetkisinde olan 60 aracın bir an önce hizmete geçirilmesi için hukuki işlemler sürüyor.

Aslında Adalar yaya bölgesidir. Ancak yaşlı nüfusumuz, sağlık koşulları ve Ada’nın fiziki yapısı nedeniyle araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Araçlar bu ihtiyaç çevresinde hizmet verecek ve toplu taşıma ile taksi-tur şeklinde iki türde faaliyet gösterecek.

“Atların bakımı İBB tarafından gerçekleştiriliyor”

Faytonların kaldırılmasıyla özgürleşen atlara gelirsek; Sağlık durumları nasıl?

Hayvanları, doğayı, tüm canlıları korumak insani en temel görevimizdir. Bizler onlarla varız. Adalarımızdaki atların en iyi, en sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için herkes elinden geleni yapıyor. Büyükşehir

Belediyemiz tarafından satın alınan atların bakımı Büyükada’da İSPARK ahırlarında yapılıyor. Atların sağlık kontrolü, bakım ve besleme işlemleri yeterli sayıda veteriner hekim, işçi personel ve seyisler aracılığıyla İBB tarafından gerçekleştiriliyor.

Sahiplendirilen atlarımız da oldu. Atların 20’si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tarafından 20'si de Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik fakültesi tarafından sahiplenildi. Sahiplenilen atlar, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yeni yerlerine taşındı.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından tüm detaylarıyla incelenen sahiplenme talepleri, komisyonun uygunluk onayı vermesinin ardından gerçekleştiriliyor.