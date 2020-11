Adalar Atları Platformu: Adalar'ın atları kaybediliyor!

Adalar'daki faytonların kaldırılmasının ardından bir rapor hazırlayan Adaların Atları Platformu, 717 atın kaybolduğunu iddia etti

Konuyla ilgili rapor hazırlayan Platform, 2020’de Adalar’daki atların resmî rakamlarla 397’si hayatını kaybettiğini; adaya kayıt dışı getirilen atların tahmini sayısıyla hesap yapıldığında 717 atın ise yok olduğunu belirtti.

Geçen yıl Adalar’da tahminen 1700 civarında at olduğunun ifade edildiği raporda, şimdi ise 150 civarı atın olduğu söylendi.

İBB tarafından her biri 4000 TL’ye satın alınan atların 781’i ve 12 tay, Adalar dışına gönderildiğinin ifade edildiği raporda, ''Bunların bazıları hiç atı olmamış insanlara, bazıları at tüccarlarına gitti, insanlarla ilişki kuran, seven ve sevilmek isteyen bu özel canlılardan bazıları elden ele defalarca satıldı. Tüm bunlar, atların izlenmesini ve kötü muamele edecek kişilerden korunmasını sağlayabilecek prosedürler işletilmeyerek yapıldı. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve yerel belediyeler atların kimin elinde olduğunu gösterecek, onları koruyabilecek sistemi yıktılar'' dendi.

Raporda yer alan diğer bilgiler şu şekilde:

''İBB görevlileri, atların gönderildikleri yerlerde bunları teslim ederken, kimliklerinin kayıtlı olduğu çipleri okutmadı. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü, atların sevk edildiği ilçelerdeki müdürlüklerine zamanında bildirim yapmadı, atlar gittikleri yerlerde onları alan kişiler üstüne kaydedilmedi. Atları “sahiplenmenin” İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan şartları hiçbir zaman açıklanmadı.

'Adalar'ın Atları Adalar’da Yaşasın' demiştik, diyoruz. Bugün Ada dışına yollanan atların ölüm haberleri geliyor. Atlar izlenmiyor. Gittikleri yerlerde uygun yaşam şartlarına sahip değiller. İBB’yi, tarım müdürlüklerini ve at alan yerel yönetimleri, vaat edilen takibi gerçekleştirmeye, yasal cezaları kesmeye ve kötü şartlardaki tüm atları Adalar’a geri getirmeye çağırıyoruz. Satın aldığınız bu hayvanlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek zorundasınız.''

Raporda, İBB ve Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar, atların iyi durumda olduğunu verilerle kanıtlamaya, şeffaf izleme şartları oluşturmaya davet edildi.

