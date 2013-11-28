Adalet Bakanlığı'nın bilgisayar sistemine girip 5 yıllık infazı sildiler

Adalet Bakanlığı’nın ödül almış bilgisayar ağı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) giren kimliği belirsiz kişilerin, Kocaeli İnfaz Savcılığı’nda 5 yıllık hapis cezası bulunan Oktay D.’nin infazını sistemden sildikleri belirlendi.

Olay, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nda infaz kayıtları incelenirken tesadüfen ortaya çıktı. Durum Adalet Bakanlığı’na bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk tespitlere göre UYAP’a, Ankara’nın Bala Adliyesi’nden 24 Kasım Pazar saat 03.30’da giriş yapıldı. Sisteme adliye dışında bir bilgisayarın tanıtılarak girildiği, Ankara Cumhuriyet Savcısı A.Ç.’nin elektronik imzası ve şifresinin kullanılarak infazın silindiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı A.Ç., olaydan soruşturma kapsamında haberdar olduğunu beyan etti. İşlemi gerçekleştiren kimliği meçhul kişilerin, sistemden çıkarken yapılan işlemleri de silmeye çalıştığı belirlendi.

Skandalı tesadüfen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkardı. Başsavcı Emin Özler, “Arkadaşlarımız kayıtları dönem dönem kontrol ederler. Genel kontrol esnasında kayıtlar elden geçirilirken tesadüfen fark edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Biz durumu Adalet Bakanlığı’na bildirdik” dedi. Hürriyet'in haberine göre, olayın ortaya çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İnfaz bürosunda görevli personelin ifadelerine başvuran savcılık, olayın gerçekleştirildiği Bala Adliyesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Hâkimler elektronik imza ile girebiliyor

UYAP, yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı’nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran bilgi sistemi olarak biliniyor. Teknolojik gelişmeleri kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemi olan UYAP, e-Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında kullanılıyor, bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülüyor.

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