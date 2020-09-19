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Dünya

Adak için müzeye bağışladığı tabloyu torunu iyileşince geri istedi

19 Eylül 2020 20:13

Hollanda'da, 7 yıl önce beyin tümörü saptanan torununu iyileşmesi için adak olarak Amsterdam'daki Rijksmuseum'a değerli bir tablo bağışlayan kadın, torunun hastalığı yenmesinin ardından, müzeden resmi geri istiyor.

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