Ada'da taraflar Cuma günü bir araya gelecek (2)

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 26 Ekim Cumu Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar\'in ara bölgedeki konutunda bir araya gelecek. Liderler arasında iki bölümlü görüşmede ilk olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için tarih belirlenebileceği, diğer yandan ise Ada\'daki son durum ile ilgili değerlendirme yapılacağı öne sürüldü.

Ada\'da müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla bir süre önce başlatılan girişimler olumlu bir şekilde devam ediyor. Bu amaçla KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 26 Ekim Cumu Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar\'in ara bölgedeki konutunda bir araya gelecek. Demirören Haber Ajansı\'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Akıncı ile Anastasiadis iki bölümlü bir görüşme gerçekleştirecek. Liderler ilk bölümde, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunu ele alacak ve kapıların açılış tarihini belirleyecek. İki kapının da Kasım\'ın ortasında açılması bekleniyor.

\'GÖRÜŞME, MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAYACAĞI ANLAMINI TAŞIMIYOR\'

Görüşmenin ikinci bölümünde ise, Ada\'daki son durum değerlendirmesi yapılacak. Görüşme ile ilgili DHA\'ya açıklama yapan üst düzey bir diplomat, \"Son dönemde Ada\'da \'gevşek federasyon\', \'iki devlet\' tartışmaları yaşanıyor. Rum lider Anastasiadis, bir \'federasyon\' diyor, bir \'gevçek federasyon.\' Anastasiadis\'in kafasındaki ne, bunun ortaya net konulması gerekir\" dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı\'nın, Ada\'nın geleceği konusunda Anastasiadis ile samimi şekilde konuşacağını ifade eden aynı kaynak; görüşmenin, \'Müzakerelerin yeniden başlayacağı\' anlamı da taşımadığına işaret etti. Aynı kaynak, \"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Akıncı\'nın taleplerine işaret eden bir rapor yazdı. Artık ucu açık müzakere süreci eski dönemde kaldı\" diye görüş belirtti.

RAPOR: YENİ FİKİRLERE İHTİTAÇ VAR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 Ekim\'de BM Güvenlik Konseyi\'ne Kıbrıs raporu sundu. Raporunda; Ada\'da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inandığını belirten Guterres, \'sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığını\' vurguladı. Guterres, yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceğine de işaret etti. Kıbrıs\'taki doğalgaz konusuna da değinen Guterres, \"Doğal kaynaklardan iki toplumda faydalanmalı\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM raporu için, \"Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım\" dedi. Guterres\'in doğal kaynaklarla ilgili sözlerini de yorumlayan Çavuşoğlu, \"Ada etrafındaki sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır\" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Guterres\'in Güvenlik Konseyi\'ne sunduğu raporunda, Kıbrıs\'ta statükonun sürdürülebilir olmadığını ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini belirtti. Akıncı, \'yeni bir müzakere sürecinin ucu açık olmayan, sonuç odaklı ve stratejik bir yaklaşımla başarılı olabileceği\' yönündeki açıklamalarını raporda görmekten memmuniyet duyduğunu ifade etti.

ALTI BAŞLIK KONUŞULUYOR

Kıbrıs müzakereleri Mayıs 2015 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında başladı. Temmuz 2017\'de Crans-Montana\'da yapılan Kıbrıs konferansı sonuçsuz kaldı. Kıbrıs\'ta müzakereler, \'Yönetim ve Güç paylaşımı\', \'Ekonomi\', \'Avrupa Birliği\', \'Toprak\', \'Mülkiyet\' ve \'Güvenlik ve Garantiler\' olmak üzere altı başlıktan oluşuyor.