Adada seks yapılıyor mu?

T24 - Televizyon dünyasının en ilgi çeken programlarından bir olan Survivor adlı programdaki bilinmeyenleri kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlun'dan ada meraklılarına ilginç bilgiler.
Semecrcioğlu'nun bugün (11 Mayıs 2011) yayımlanan 'Her şey yalandı!' adlı yazısından: Her Şey yalandı
...
Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Survivor adasındaki yaşamla ilgili soruları yazdı: Tuvalet var mı?
Kesinlikle yok... İhtiyaç gidermek için arkaya, ormanın içine gidiyorlar, hatta çabuk dönmeyenide hemen görevliler uyarıyor... Yemek veriliyor mu?
Hiçbir şey verilmiyor. Bu yüzden haşlama, kızartma, muzu her şekilde pişirmeyiöğrenmişler. Çok muz kabız yapıyor, çok kokonat ishal... Sigara yasak mı?
Böyle bir ihtimal bile söz konusu değil, sadece yarışmacıların değil kameramanların da sigara içmesi yasak... Kameramanlar ne yiyor?
Kameraman ve görevlilerin ayrı bir bölümü var, buraya yarışmacılar giremiyor. Orada kendilerine ait bölümde yemek yiyebiliyorlar. Ancak kameramanların yarışmacılar önünde yemek yemesi yasak. Seks yapılıyor mu?
Açlıktan ve gerginlikten kimsenin aklına seks yapmak gibi bir şey gelmiyor. Böyle birgirişime şimdiye kadar şahit olunmamış.
Sürekli görevli var mı? Yarışmacılarla birlikte sürekli kameramanlar ve yardımcılar bulunuyor.
...