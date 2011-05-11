Adada seks yapılıyor mu?

T24

Her Şey yalandı



Semecrcioğlu'nun bugün (11 Mayıs 2011) yayımlanan 'Her şey yalandı!' adlı yazısından:...Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Survivor adasındaki yaşamla ilgili soruları yazdı:Kesinlikle yok... İhtiyaç gidermek için arkaya, ormanın içine gidiyorlar, hatta çabuk dönmeyenide hemen görevliler uyarıyor...Hiçbir şey verilmiyor. Bu yüzden haşlama, kızartma, muzu her şekilde pişirmeyiöğrenmişler. Çok muz kabız yapıyor, çok kokonat ishal...Böyle bir ihtimal bile söz konusu değil, sadece yarışmacıların değil kameramanların da sigara içmesi yasak...Kameraman ve görevlilerin ayrı bir bölümü var, buraya yarışmacılar giremiyor. Orada kendilerine ait bölümde yemek yiyebiliyorlar. Ancak kameramanların yarışmacılar önünde yemek yemesi yasak.Açlıktan ve gerginlikten kimsenin aklına seks yapmak gibi bir şey gelmiyor. Böyle birgirişime şimdiye kadar şahit olunmamış.Sürekli görevli var mı? Yarışmacılarla birlikte sürekli kameramanlar ve yardımcılar bulunuyor....