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Ada'da doğal gaz zirvesi

Zirvede, Afrodit olarak bilinen bölgedeki doğalgazın Avrupa'ya taşınması konusu ele alınıyor

08 Mayıs 2018 14:51

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğal gaz hattı kurulması amacıyla bir araya geldi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahbipliği yaptığı zirveye gelen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Nikos Anastasiadis ve eşi Andri, Rum Başkanlık Sarayı’nda kapıda karşıladı.

Zirvede, Afrodit olarak bilinen bölgedeki doğalgazın Avrupa’ya taşınması konusu ele alınıyor. Görüşmeler sonunda üçlü anlaşmalar ve karşılıklı anlayış memorandumları imzalayacak.

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KıbrısAdadoğal gazirailYunanistanNetanyahuÇipras

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