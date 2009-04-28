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Yaşam

ADAC, en güvenilir olarak Audi'yi seçti

Avrupa’nın en saygın otomobil kulüplerinden ADAC 2008 yılının en güvenilir otomobili olarak Audi'yi seçti.

28 Nisan 2009 03:00

Avrupa’nın en saygın otomobil kulüplerinden ADAC 2008 yılının en güvenilir otomobili olarak Audi'yi seçti.

Avrupa’nın en saygın otomobil kulüplerinden biri olarak kabul edilen ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) Alman otomobilleri arasında gerçekleştirdiği güvenilirlik araştırmasına ilişkin raporunu açıkladı. Buna göre 2008 yılının en arızasız ve güvenilir otomobili ödüllerine Audi modelleri damga vurdu.

Alman otomobil üreticilerinin modellerinin, 8 farklı kategoride değerlendirildiği rapor sonuçlarına göre Audi modelleri, 3 birincilik ve 1 ikincilik ile toplam 4 ödül kazandı. Böylece Audi en güvenilir marka olduğunu ispatlamış oldu. Küçük sınıfta, Audi A2, küçük-orta sınıfta Audi A3, üst sınıfta Audi A6 ile birincilik elde eden Audi, orta sınıfta da Audi A4 ile ikincilik kazandı.

ADAC tarafından hazırlanan ve açıklanan bu yıllık raporlar, 1-6 yaş arası, son üç yıl içinde yenilik görmemiş ve yıllık 10.000 adetten fazla üretilen modelleri kapsıyor.

Avrupa’nın birinci, dünyanın üçüncü büyük kulübü ADAC

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren Almanya merkezli, (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) ADAC, 16 milyonu aşkın üyesiyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük kulübü.

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