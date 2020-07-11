Ada futbolunun efsane isimlerinden Jack Charlton hayatını kaybetti

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İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan ve uzun yıllar İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Jack Charlton hayatını kaybetti.

Bobby Charlton'un abisi olan Jack, İngiltere milli formasıyla stoper olarak 35 kez sahaya çıktı ve 1966'da ünlü kırmızı forma ile dünya kupası kazandı.

Neredeyse tüm kariyeri boyunca Leeds United forması giyen Charlton, teknik direktör olarak da başarılı sonuçlar aldı.

85 yaşıdanki dünya şampiyonunun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.