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Spor

Ada basınına göre Burak Yılmaz'ın peşinde 5 İngiliz kulübü var

Galatasaray'da 140 maçta 81 gol atan Burak için en ciddi girişim West Ham United'tan geldi

24 Ocak 2016 22:17

İngiliz basınına göre Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın peşinde tam beş İngiltere Premier Lig ekibi var.

Habere göre Galatasaray'ın Burak Yılmaz'ın ayrılışına açık olduğu iddia edilirken, Sky kaynaklarına dayandırılarak West Ham United'ın Burak Yılmaz'ı satın alma opsiyonu İngiliz ekibinde olmak üzere kiralamayı tercih ettiği yazıldı.

Galatasaray'da 140 maçta 81 gol atan Burak için ayrıca dört Premier Lig ekibinin daha devrede olduğu öne sürüldü.

Mauro Zarate'yi Fiorentina'ya gönderen ve Diafre Sakho ile Andy Carroll'u da sakatlığa kurban veren West Ham United'ta forvet alternatifi olarak şu anda Enner Valencia ve Nikica Jelavic bulunuyor.

EURO 2016'da da Türk Milli Takımı'nın gol silahı olması beklenen Burak, Galatasaray ile bu sezon şu ana kadar 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

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