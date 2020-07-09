Ada basını iddia etti: Mesut Özil, ya ABD'ye ya da Türkiye'ye gidecek

Britanya basını, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in yakın çevresine, sözleşmesi bittikten sonra ya Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediğini iddia etti.

Arsenal'in haftalık 350 bin Sterlin kazanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, kontratının son yılını tamamlama konusunda kararlı.



İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile yeniden yapılanmaya giren Kuzey Londra ekibi ise Türk asıllı Alman oyuncunun maaşından kurtulmanın yollarını arıyor.

Ada basınında çıkan haberlere göre, Özil'in takımdan bu yaz ayrılmaya niyeti yok. Önümüzdeki sene kontratını Arsenal'de tamamlamayı planlayan ünlü oyuncunun, serbest olarak takımdan ayrılmayı planlıyor.

Özil'in Arsenal macerasını 2021 yazında tamamlamasının ardından Almanya'ya dönmesine ihtimal verilmiyor.



Özil'in adı daha önce MLS takımlarından DC United ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'yle anılmıştı.