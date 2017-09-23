T24 LogoT24 Logo
Dünya

AD-D seçim otomobilini Erdoğan'a hediye edecek

Temel Elcivan / Krefeld, 23 Eylül (DHA) - Almanya'da Erdoğan fotoğraflarıyla seçim kampanyası yürüten göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği(AD-D), üzeri Erdoğan resimleriyle donatılan ve kampanya boyunca sokaklarda dolaştırılan arabayı, Cumhurbaşkanı E

23 Eylül 2017 20:21

Temel Elcivan / Krefeld, 23 Eylül (DHA) - Almanya\'da Erdoğan fotoğraflarıyla seçim kampanyası yürüten göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği(AD-D), üzeri Erdoğan resimleriyle donatılan ve kampanya boyunca sokaklarda dolaştırılan arabayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye etme kararı aldı.
Almanya\'da pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimlerine katılan göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği(AD-D) Allianz Deutscher Demokraten seçim kampanyasını, bugün Krefeld şehrinde düzenlediği basın toplantısıyla tamamladı.
Seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti\'nden (KRV) katılan Alman Demokratlar Birliği\'nin Krefeld şehrinde düzenlediği basın toplantısı, Partinin KRV Bölge Başkanı Selçuk Çingi ve KRV Bölge Sekreteri Nevin Toy Unkel\'in konuşmaları ile başlarken,  Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, Genel Sekreter Halil Ertem, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Akbaş ta, açıklamalarda bulundu.
Toplantıda konuşan Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, “Milyon Euro\'luk bütçeleri olan diğer partiler gibi, geniş seçim kampanyası yapamıyoruz. Erdoğan fotoğrafları ile yaptığım seçim afişleri ve mobil seçim arabamızla seçmene ulaşmaya çalışıyoruz. Ama seçim afişlerimiz, ne yazık ki polis desteği ile sokaklardan indirildi. Her şeye rağmen seçime katıldığımız Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti(KRV)\'nde, oylarımız daha önce aldığımız oyların üzerinde alır, en az otuz kırk binleri bulabilirsek emeklerimiz boşa gitmemiş olur“ dedi.
Diğer bir göçmen partisi olan BIG ile birleşme tartışmaları ile ilgili soruyu AD-D Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Akbaş, “Bir yerde güç birliği iyidir ama bu kararı biz yöneticilerin vermesi doğru olmaz. Buna parti delege ve üyeleri karar vermeli, buda bu dar zamanda yapılacak iş değil. Bu durum aynı şekilde BIG partisi içinde, geçerlidir. Siyasi partilerin uyması gereken kurallar var, yanlış yapıp iki partiyi de zora sokmamak gerekiyor“ diyerek cevapladı.
Bir otomobilin üzerini Erdoğan fotoğraflarıyla ve sözleriyle donatarak sokaklarda Türk kökenli seçmenlerden oy isteyen AD-D yöneticileri, basın toplantısını da söz konusu arabanın önünde yaptılar. AD-D Genel Sekreter Halil Ertem, “Erdoğan fotoğraflarıyla hazırladığımız arabayla seçim kampanyası yaptık. Bu Almanya\'da bir ilkti, bizim içinde çok önemli ve anlamlı oldu. Dolayısıyla seçimin ardından bu arabanın üzerinden Erdoğan fotoğraflarının sökmek istemedik, dolayısıyla arabayı sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan\'a hediye etmeye karar verdik. Bu arabanın aslında diğer bir adı da, barış arabası. Biz bu arabayla Berlin\'den yola çıkarak, birçok Avrupa ülkesini ve kentlerini geçerek Ankara\'ya ulaşmak orada Erdoğan\'a hediye etmek istiyoruz. Bu yol güzergahın da belki de bize eşlik etmek isteyen vatandaşlarda çıkar“ dedi. Erdoğan\'a hediye edilmek istenen seçim arabasını AD-D Genel Sekreter Halil Ertem\'in, yol boyunca kullanacağı da açıklandı.

Görüntü dökümü
- ADD yöneticilerin basın toplantısındaki konuşmaları

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Temel ElcivanKrefeldEylül DHAAlmanya ErdoğanAlman Demokratlar BirliğiADDErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanAlmanyaAlman Demokratlar BirliğiADD Allianz Deutscher DemokratenSeçimlereKuzey Ren Vestfalya Eyaleti KRVAlman Demokratlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24