'Aczmendi Şeyh'inden tepki çeken sözler: Kız çocuklarını diri diri gömmeleri boşuna değil; kesip atsalarmış!

'Aczmendi Şeyhi' Müslim Gündüz'ün, İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini savunduğu videosu tepki çekti. Gündüz videoda, "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Kesip atsalardı" ifadeleri dikkati çekti.

"Annenin ve kız kardeşin kolları tahrik eder"

İmam Hatip öğrencilerinin okul kıyafetlerini yeterince kapalı bulmayan ve tahrik edici olduğunu savunan Gündüz, kişinin annesinin ve kız kardeşinin kolundan-bacağından tahrik olacağını savunduğu sohbette şöyle diyor:

"Babayı kınamıyorum ama muhabbeti gayri meşru bir iştir. Kızı okulda dışlanmasın, ayıplanmasın diye kızı nasıl isterse öyle giyiniyor. Kızım hamama mı giriyorsun, sokağa mı çıkıyorsun. Bu kıyafet nedir. Sen bu kıyafetle benim yanımda nasıl geziyorsun. Bir ana göğsünü açıp oğlunun yanında duramaz. Vücut hatlarını belli eden bir kıyafetle buluğa ermiş oğlunun, kızının yanında gezemez. Sima (yüz) günah değil. Ananın simasını gördü mü onda şehvet kalmaz. Bacısınınkini gördü mü şehvet kalmaz. Ama kollarını, bacaklarını, kalçalarını, göğsünü... Şehveti tahrik eder bu. Ve tüyleri ürpertecek hadiselere meydan verir.

"Kız çocuklarını diri diri gömmeleri boşuna değil"

Müslim "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı. Onun için böyle yapmışlar. Bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrı meşru olacak. 'Şimdiden ödlüreyim o çağa elmeden' diyor." diyerek kız çocuklarının öldürülmesini haklı bulduğunu açıkça söylüyor.