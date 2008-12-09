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Acun’un yeni sürprizi

Acun Ilıcalı’nın sunduğu, ‘Var mısın Yok musun’ programına ABD’li Rapçi 50 Cent katılacak.

09 Aralık 2008 02:00

Acun Ilıcalı’nın sunduğu, ‘Var mısın Yok musun’ programına ABD’li Rapçi 50 Cent katılacak. G-Unit grubuyla Türkiye’ye gelecek olan 50 Cent, 3 şarkı söyleyecek.

Akşam’ın haberine göre; ABD’li hip-hop’cı 50 Cent, 20 Aralık Cumartesi günü Acun Ilıcalı’nın ‘Var mısın Yok musun’ adlı programına konuk olacak. İstanbul’da sadece iki gün kalacak olan 50 Cent, 13 kişilik grubu G-Unit ile kente gelecek. Programda canlı olarak 3 şarkı seslendirecek olan grup, kazanacağı paranın bir kısmını Türkiye’de rap müzik albümü çıkarmak isteyen gençlere aktaracak. Özel bir istekte bulunmayan 50 Cent, 2004 yılında Rock’n Coke festivali için Türkiye’ye gelmişti.

Sınava şimdiden hazırlanın

50 Cent’in 100 hayranı, stüdyoya gelip şarkıcıyı izleme şansı bulacak. Metin Oktay Tesisleri’ndeki elemelerde şu sorular sorulacak:

İlk albümünün ismi nedir?

En beğenilen 5 şarkısını sayabilir misiniz?

Ezbere bildiğiniz bir şarkısını söylebilir misiniz?

Onun için yapacağınız en çılgın şey ne olurdu?

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