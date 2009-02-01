Acun'un sürprizi Cem Yılmaz

Tempo 24



15 Şubat’ta ünlü komedyen Cem Yılmaz Var mısın Yok musun yarışmasında yarışacak.



‘Var Mısın Yok Musun’da 50 Cent, Christina Aguilera ve son olarak Adriana Lima gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Acun Ilıcalı’nın son sürprizi ise Cem Yılmaz…



15 Şubat’ta yarışacak olan ünlü komedyen, henüz açıklanmamış olan bir hayır için yarışacak ve kazanacağı ödülü bu şekilde değerlendirecek.



Acun ılıcalı: 'Cem'le anlaşmamız 1,5 dakika sürdü. 30 saniye kadar bir zamanda da yarışma gününe karar verdik. En komik Var mısın Yok musun olacak' dedi.



Acun ılıcalı dün ise KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı konuk olarak ağırladı. Yarışmada Denktaş’ın torununu eşi Pınar Hacı Denktaş yarıştı. Destek olmak için Kıbrıs’tan gelen Denktaş: "Vatan Sevgisi her şeyden üstündür. Vatanınızı sevin çünkü başka Türkiye yok' mesajı verdi. KKTC ve Türkiye bayraklarıyla salonu dolduran izleyiciler ise bu konuşmayı uzun süre alkışladı.

