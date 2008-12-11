Şansal Büyüka, bir süre ekibinde çalışan Acun Ilıcalı'nın geldiği noktanın tamamen onun başarısı olduğunu ve hayatının da bir film konusu yapılabileceğini söyledi.



Acun Ilıcalı'nın her fırsatta başarısında kendisinin de önemli bir rol oynadığını ifade ettiğini belirten Şansal Büyüka, "Acun sağ olsun beni sever, ama biraz abartıyor işi. Acun'u biz iyi parlattığımızı düşünüyorum. Ancak ne yaparsanız yapın, kendi bir yeteneği, azmi, mücadele gücü ya da ufku, vizyonu yoksa hiçbir şekilde ileri çıkamaz" dedi.



Acun'un kendi programını yapmak istediği zaman ona ciddi destek verdiğini ve her türlü yardımı yaptığını anlatan Şansal Büyüka, "Acun bir yere geldiyse yüzde yüzü kendisine aittir. Kimsenin Acun üstünden prim yapma hakkı yoktur. Kendimi de buna katarak söylüyorum" şeklinde konuştu.



Acun'un hayatı film olur



Acun'un çok vefalı bir insan olduğunu anlatan Şansal Büyüka, abi-kardeş gibi bir ilişkileri bulunduğunu belirtti ve hayat hikayesinin de film olabilecek nitelikte olduğunu anlattı:



"Acun, sıkıntıların, öyle dertlerin, çaresizliklerin... Acun'un hayatı inanılmaz bir dramdır. Film konusu bile olur Acun'un hayatı. Oralardan gelip, dağılmadan hayata böyle tutunabilmek, böyle bir başarıyı yakalamak önemli bir öykü diye düşünüyorum. Acun'un bu tarafını daha çok takdir ediyorum."