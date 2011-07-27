T24 - Acun Ilıcalı 1996'da ayda 200 TL'ye Televole muhabiri olarak başladığı televizyonculukta erişilmesi güç bir noktaya ulaştı. Acun yapacağı 3 yarışma karşılığında Show TV'den bu yıl 155 milyon TL alacak. Acun'un aylık geliri 15.5 milyon lira olacak. Bu rakama sponsorlardan gelecek paralar dahil değil.









Acun Ilıcalı 2011-2012 sezonu için yine Show TV ile anlaştı. Acun bu yıl Show TV'ye İYetenek Sizsiniz', İSurvivor' ve bir şarkı yarışması olan İO Ses Türkiye'yi yapacak. Show TV, Acun'a program başına 750 bin dolar (1.3 milyon lira) ödeyecek. Böylece Acun'un aylık kazancı 15.5 milyon lirayı bulacak.



Acun 10 ayda toplam 155 milyon TL kazanmış olacak. Temmuz-Ağustos aylarında ise program yapmayacak.

Eşi yarısını istiyor



Acun, Show TV ile yaptığı anlaşmayı şöyle özetledi: "Her sektörün ekonomisi başkadır.



Futbolcular alınca kimse bir şey demiyor, bizimki mi göze batıyor.



Bunlar Allah'ın bize bir lütfu diyelim." Kendinden 20 yaş küçük Şeyma Subaşı ile flört eden Acun Ilıcalı 7 yıllık eşi Zeynep Hanım'dan boşanmak üzere.



Zeynep Ilıcalı evlilik boyunca kazanılan servetin yarısını istiyor. Acun-Zeynep Ilıcalı'nın 13 Eylül'de boşanma davası var.

Bir yarışmayla hayatı değişti



42 yaşındaki Acun Ilıcalı televizyonculuğa 1996'da spor-magazin programı Televole'de muhabir olarak başladı.



Kısa sürede çok sevilince 2002'de İAcun Firarda' adlı programı yaptı. 2005'te Acun Medya'yı kurdu ve İFear Factor' ile İSurvivor' yarışmalarının yapımcısı ve sunucusu oldu. 2009'da başlayan İVar mısın Yok musun?' yarışması Acun'un hayatında dönüm noktasıydı.



Yarışma çok tuttu ve Acun çok kazandı.



Daha sonra İSurvivor', İYetenek Sizsiniz' ve İYok Böyle Dans' yarışmalarını yaptı. Acun'un ilk evliliğinden Banu (21), ikinci evliliğinden Leyla (7) ve Yasemin (4) adlı 3 kızı var.





