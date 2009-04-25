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Acun'un 1 milyonluk Aston Martin'i

Acun Ilıcalı, James Bond filmlerinde Daniel Craig'in de kullandığı değeri 1 milyon dolar olan Aston Martin marka otomobiliyle görüntülendi

25 Nisan 2009 03:00

Bu yıl vergi listesinde Seda Sayan'dan sonra en çok vergi ödeyen şov dünyasının ikinci ünlü ismi olan Acun Ilıcalı, James Bond filmlerinde Daniel Craig'in de kullandığı değeri 1 milyon dolar olan Aston Martin marka otomobil satın almıştı.

Ünlü sunucu Etiler'de ultra lüks otomobilini park ederken görüntülendi. Ancak bu durumdan ekonomik olarak rahatsız olan Ilıcalı, "Bu otomobil olayını geçin. İnsanlar ekmek bulamıyor. Ekonomik kriz var. İnsanların gözüne benim otomobilimi sokmayın" diye dedi. Aston Martin marka otomobili ülkemizde ilk kullananlar arasında ünlü işadamı Cem Uzan da vardı.

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