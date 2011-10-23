T24 - Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle programını iptal eden Ilıcalı, 26 şehit için iptal etmeyince tepki çekti.



26 şehit verdiğimiz hafta Yetenek Sizsiniz programını ekrandan çekmeyen Acun Ilıcalı, bu kez "duyarsızlığı" ile şaşkına çevirdi.



Sosyal medyada Acun'a öfke dolu mesajlar yağarken, "Acun'u kınıyoruz" başlığı altında açılan bölüm rekora gidiyor.



Acun Ilıcalı hatırlanacağı gibi geçen hafta vefat eden Başbakan Erdoğan'ın annesi için çok hassas davranmış ve pazartesi günü programını iptal etmişti. Bu duyarlı davranışı ile alkış alan Acun, bu kez "duyarsızlığı" ile tepki topluyor.

"Riyakarsın"



TV8'de program yapan Okan Bayülgen tepkisini canlı yayında ortaya koydu. Tenzile Erdoğan için Acun'un yayını iptal ettiğini hatırlatan Bayülgen, "Başka bir nedenle programı durdurduysan ama şimdi durdurmuyorsan demek riyakarsın" diye konuştu.





