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Magazin

Acun'la yaşadığı aşkını itiraf etti

Acun Ilıcalı’nın programlarında da kostüm sorumlusu olarak çalışan Şeyma Subaşı, Acun'la yaşadığı aşkı itiraf etti.

02 Mart 2012 13:21

 

T24 - Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkı Facebook'ta paylaştığı fotoğraflarla ilan edip suskunluğunu bozdu.

Şeyma Subaşı, “Acun Ilıcalı’nın yasak aşkı” olarak anılmaya başladığından beri magazin basınının gündeminde. Israrlı sorulara rağmen ilişkisi hakkında konuşmaktan hep kaçınan 21 yaşındaki Subaşı, bu suskunluğunu sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasına yüklediği fotoğraflarla bozdu.

 

Her yerde birlikte

 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Acun Ilıcalı’nın programlarında da kostüm sorumlusu olarak çalışan Şeyma Subaşı’nın sitedeki takipçileriyle paylaştığı fotoğraflar arasında, sevgilisiyle uçakta ve denizde verdiği pozlar da var. Ilıcalı tarafından teknede çekilen karede, ikilinin kalp şeklindeki bir pastayla baş başa kutlama yaptığı görülüyor.

 

Birlikte gelip ayrı çıktılar

 

“O Ses Türkiye”nin jüri üyeleri ve yarışmacıları, programın finalinin ardından Sortie’deki partide bir araya gelmiş, Acun Ilıcalı partiye sevgilisi Şeyma Subaşı ile katılmıştı. İkili, gecenin sonunda mekândan ayrı ayrı çıkmıştı.

 

 

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