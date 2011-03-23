Acun'dan Sefa'ya ikinci sezon çalımı!

T24 - Türkiye pazar akşamı Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye, yani Sefa’ya kilitlendi. Pazar akşamı açık olan her 10 televizyondan 4’ünde Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finali izlendi.



Yarışmanın özet görüntülerinin yer aldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye Başlıyor isimli bölümü ise final bölümünün ardından hem Tüm Kişiler hem de AB Grubu izleyici kategorisinde günün en çok izlenen ikinci yapımı oldu.





ATA DEMİRER'DEN, GENÇ KOMEDYENİ UYARDI!



Yaptığı taklit ve şarkı söyleme kabiliyetiyle Ata Demirer’in tarzına yakın bulunan Sefa ile ilgili Ata Demirer şovun hemen ardından Twitter’da görüşlerini paylaştı:



-Mesele taklit yapabilmek değil yeğen... Mizah sepetinin içinde taklidin çiçeklerden sadece biri olarak var olmasıdır.



-Yoksa... her papağan komedyen olurdu!! anladikos



-Sefa’yı izledim iyi kulak Allah bahtını açık etsin, benim teknik açıklamam meraklısına... Önemli olan perspektiftir gibisine, anlayana yanii...





ACUN’DAN SON DAKİKA GOLÜ



Geçen yılki finale nazaran oldukça sönük bir havada geçen ve teknik aksaklıkların yaşandığı finalde yarışmanın yapımcısı, sunucusu ve jüri üyesi Acun Ilıcalı, yarışmanın birinci sezonunda 500 bin TL olan büyük ödülü de yarı yarıya indirerek 250 bin TL olarak açıkladı.



