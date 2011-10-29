Acun'dan bomba açıklamalar

T24 - Son günlerin tartışılan ismi haline gelen yapımcı Acun Ilıcalı CNN Türk ekranında Cüneyt Özdemir'in sunduğu Soru Yorum adlı programa katıldı. Hakkari'de 24 şehit verdiğimiz hafta "Yetenek Sizsiniz Türkiye"nin yayınlanmasının ardından sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulan Ilıcalı bu konuya açıklık getirdi.





Ünlü yapımcı, 'Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı sonrası "Yok Böyle Dans" yarışmasının yayınını erteleyip şehitlerimizin olduğu hafta neden Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi yayınladı' diye sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Acun Ilıcalı bu konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Beni kimse yıpratamaz"



Benimle ilgili gelmiş geçmiş en saçma iddia. Bu benim çok güldüğüm bir olay. Biz Başbakan Erdoğan'ın annesinin öldüğü hafta cumartesi ve pazar günü "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasını zaten yayınlamıştık. Bu yanlış değil yanlışüstü birşey.



Bunlar belli bir kesimin, yani Acun'u karalayalım diyen grubun ortaya çıkardığı olay. Deprem olayından sonra geçtiğimiz haftasonu yani pazar günü bir tek ben yayın yapmadım. Diğer kanallar herşeyi yayınladı. Diziler vs. Ben bunlara gülüyorum. Ama bu da şöhretin bedeli. Allah bana televizyonda yayın yapma gücü verdiği sürece beni kimse yıpratamaz ve ekrandan koparamaz. Ben bu olaylarla biranda insanların nasıl galeyana geldiğini gördüm. Belli bir kesim buna hazır. Ama iyi haber şu bunlar çok küçük grup. Kendi kendilerini gaza getiren bir grup var. Medya benim konumda tuzağa düşmedi.

"Yayını durdurmaya sıcak bakmıyorum"



Ilıcalı, şehit haberleri üzerine yayın yapmak konusunda ise 'saldırıların amacı hayatı durdurmak' diyerek, yayınların durdurulması ile PKK'nın amacına ulaşacağını söyledi ve yayın durdurma fikrine sıcak bakmadığını belirtti.

"Başbakan beni sever, ben de onu severim"



Cüneyt Özdemir'in Başbakan Erdoğan'la olan yakınlığına şaşırdığını söylemesi üzerine Ilıcalı, Başbakan Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi ve ekledi: Başbakan beni çok sever. Ben de onu çok severim. Çok görüşmeyiz. Beni sevdiğini hissediyorum.



Senede birkaç kez görüşürüz. Sağolsun halimi hatrımı sorar. Kendisi abim olarak gördüğüm bir insan. Bazen fikir alıyorum. Benim hiçbir parti ile bir işbirliğim, çıkarım yoktur." diye konuştu.

'İstikrara, başarıya oy verdim"



Cüneyt Özdemir'in 'Oyunuzu Ak Parti'ye vermişsiniz' demesi üzerine Ilıcalı, "Evet Ak Parti'ye verdim. Yalan mı söyleyeyim. Ben Ak Partili değilim. Partinin herhangi biryerinde de değilim. Ama ülkede bir takım şeyler güzel gidiyor. Bu ülkenin ekonomik kriz yaşadığı dönemleri de hatırlıyorum. Türkiye ekonomisinin son 10 yılına bakarlarsa değişimi görürler. Ben istikrara, başarıya, Ak Parti'ye oy verdim" diye konuştu.

Hülya Avşar'dan neden vazgeçiyor?



Hülya Avşar'ı her iki yarışmasında da jüri üyesi yapan Acun Ilıcalı bunun nedenini anlattı: Ben hayatımda hiç bu kadar doğal, kendisiyle barışık, komplekssiz bir insan görmedim. Hülya yanımdayken kendimi rahat hissediyorum. Benim için Hülya dışında bir alternatif olsaydı onu asla "O Ses Türkiye"ye çıkarmazdım.

Ali Taran'la yollarını neden ayırdı?



Ilıcalı, Ali Taran'la neden yollarını ayırdığına da açıklık getirdi: Ali Taran'la gayet güzel çalıştık. Kendisi çok saygı duyduğum, reklam dünyasında da çok değerli bulduğum bir insan. Ali abinin evliliği, boşandığı eşiyle sorunları çok fazla gündeme geldi. Eski eşiyle bir savaş içindeler. Herkesin özel hayatı kendinedir. Bu olayların sürekli gündeme gelmesinin program için iyi olmayacağını düşündüm. O gerilimi programa taşımak istemedim.

"Bana kimse 'bununla çalışma' diyemez"



Tatlıses'in Asena'nın işine engel olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Acun Ilıcalı Asena'nın neden jüride olmadığı ile ilgili de, "Tatlıses'le bu konuda ne konuştum ne de bana Asena ile ilgili herhangi bir istek geldi. Ben Asena'yı Survivor'a götürdüm. Bana kimse bununla çalışma diyemez." diyerek iddiaları yalanladı.

Yeni Survivor geliyor



Yeni Survivor yarışmasında ünlüler ve ünsüzlerden oluşan kadro kuracağını söyleyen Ilıcalı kafasında çok güçlü bir kadro kurduğunu söyledi ve "İnanılmaz bir takımla yeni survivor geliyor" dedi. Yeni Survivor'ın Mart başında başlayacağını da sözlerine ekledi.

Deprem bölgesine okul yaptıracağım



Depremin vurduğu Van'a okul yaptıracağını söyleyen Ilıcalı, "Ben 200 kişinin yemek yediği bir şirketin sahibiyim. Bizim de sıkıntı çektiğimiz dönemler oldu. Bir elimiz yağda bir elimiz balda hiç olmadı. Söylemediğim de çok yardımım vardır. Şimdiye kadar da 6 kampanya yaptım" diye konuştu.

Seyirciden erotik kıyafet sorusu



Programda bir seyircinin "Yok Böyle Dans yarışmasındaki kıyafetleri çok erotik ve seksi. Neden?" sorusuna Ilıcalı şu sözlerle yanıt verdi: Seyircimize o noktada katılıyorum. Bazı şeyler belli derecede olmalı. Bazı yarışmacılar kendileri istiyor o kıyafetleri. Bir kaç kişiden daha duydum bu tarz yorumlar. Bu cümleyi dikkate alacağım. Limitleri zorlamadan herkese hitap etmek lazım.

Neden Kürtçe söyleyen yarışmacı yok?



Acun Ilıcalı'ya gelen bir diğer soru da "O Ses Türkiye" yarışmasında neden Kürtçe şarkı söyleyen bir yarışmacının olmadığı ile ilgiliydi. "Bizim programımız eğlence odaklı ve birçok tartışma konusu olan şeyden uzak kalması gerekiyor" diyen Ilıcalı, "Daha net tartışmasız yarışmacılar tercih ediyoruz." diye konuştu.



