Acun'dan Aykut Işıklar'a 5 milyonluk tazminat davası

T24 - Acun Ilıcalı, Bugün Gazetesi köşe yazarı Aykut Işıklar’a tazminat davası açtı.



Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, birlikte çalıştığı genç sunucu Tanem Sivar ile ilgili köşe yazısında asılsız iddialar ortaya atan Bugün Gazetesi köşe yazarı Aykut Işıklar hakkında 5 milyon TL’lik tazminat davası açtı.



Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, Tanem Sivar ve kendisiyle ilgili iddianın tam anlamıyla bir iftira olduğunu belirten Acun Ilıcalı, “Ailemin bir parçası olarak gördüğüm, ailesinin bize emanet ettiği bir genç kızın, yine çok sevdiğim bir dostumla kurduğu güzel birlikteliği bozmak üzere kurulmuş bu iftiranın telafisi, hiçbir tazminatla ölçülemez. Ben, ünlü olmanın bedeli olarak hakkımda söylenebilecek her türlü iddia ve iftiraya hazırlıklıyım. Ancak bu çirkin iftiralara hazırlıklı olmayan Tanem’in mağdur olmasına izin vermeyeceğim. Ayrıca evlilik çağında kızı olan aynı tip iftiralara uğramış anne babalar için de bu davayı bir sembol olarak görüyorum ve sonuna kadar takip edeceğim. Bu davada kazanacağım tazminatın kuruşuna bile dokunmadan engelli vatandaşlarımıza destek olmak için kullanacağım” açıklamasını yaptı.







