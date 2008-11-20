T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun'a ölüm tehdidi

Sevilen sunucu Acun ılıcalı'nın bir süredir ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

20 Kasım 2008 02:00

Sevilen sunucu Acun Ilıcalı'nın bir süredir ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

Ekranların sempatik sunucusu şu sıralar sıkıntılı günler yaşıyor. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs sürekli Ilıcalı'yı telefonla arayıp ölüm tehdidinde bulunuyormuş. Yüksel Aytuğ'un haberine göre bir süredir kendisini arayan bir şahısın Ilıcalı'ya sürekli "Seni öldürmem için bana çok para verdiler. Ama ben vicdanımın sesini dinleyip vazgeçtim" dediği ortaya çıktı. Önceleri bu telefonları ciddiye alamayan Ilıcalı'nın en sonunda Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp ihbarda bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24