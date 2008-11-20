Acun'a ölüm tehdidi

Sevilen sunucu Acun Ilıcalı'nın bir süredir ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.



Ekranların sempatik sunucusu şu sıralar sıkıntılı günler yaşıyor. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs sürekli Ilıcalı'yı telefonla arayıp ölüm tehdidinde bulunuyormuş. Yüksel Aytuğ'un haberine göre bir süredir kendisini arayan bir şahısın Ilıcalı'ya sürekli "Seni öldürmem için bana çok para verdiler. Ama ben vicdanımın sesini dinleyip vazgeçtim" dediği ortaya çıktı. Önceleri bu telefonları ciddiye alamayan Ilıcalı'nın en sonunda Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp ihbarda bulunduğu öğrenildi.

