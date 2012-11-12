Acun'a 235 bin TL'lik Aref cezası

Üst Kurul, Star TV’de yayınlanan ve jüri üyeliğini Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ile Hülya Avşar’ın yaptığı, katılımcıların farklı alanlardaki yeteneklerini sergiledikleri, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programına Aref Ghafouri'nin adam asma gösterisi nedeniyle ceza verdi.

Çocukların da izleyebileceği saatte ekrana gelen ve sık aralıklarla reklamına yer verilen illüzyon gösterisi kurulan darağacı ve adam asma görüntüsü nedeniyle kanal 235 bin 695 TL ceza ödeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, RTÜK gösteriyi yayınlayan Haber Türk televizyonunu da uyardı.

Konuyla ilgili hazırlanan uzman raporu ise şöyle:



Hayati tehlike içeriyor



“Aref Ghafouri adlı yarışmacı, çocukların ve gençlerin ekran başında olabilecekleri erken bir saatte, hayati tehlike içeren bir illüzyon gösterisi yapmıştır. Aref, Hülya Avşar ile adam asmaca isimli kelime oyununu oynadıktan sonra darağacı kurulmakta ve darağacında adamın nasıl asıldığını teknik olarak anlatmaktadır. Deneme asılışındaki ipi cansız mankenden keserek almış ve diğer iplerin arasına yerleştirmiştir. Sahneye çıkartılan dört kişi tarafından öncelikle ipler birbirine karıştırılmış, sağlamlığı denenmiş ve daha sonra iplere numaralar verilmiştir.



Ölüme dair net görüntü içeriyor



Aref’in darağacında yanında duracak iki cansız manken ve kendisinin boynuna takılacak üç darağacı ipi Hülya Avşar ve iki seyirci tarafından seçilmiştir. İllüzyonun işleyişi gereğince Aref, müdahale etmemiştir. Bu seçim esnasında Aref, ‘on ipten sadece bir tanesinin kendisinin yaşamasına izin vereceğini’ söylemiştir. Daha sonra Aref, iki cansız mankenle darağacının bulunduğu sehpaya çıkmıştır. Mekanizma harekete geçirildiğinde iki cansız mankenin boğazı sıkılmasına rağmen Aref hayatta kalmış ve illüzyon başarıyla tamamlanmıştır. Ancak çocukların da izleyebileceği bir saatte ekrana gelen ve daha da erken saatlerde sık aralıklarla reklamına yer verilen bu illüzyon gösterisi, çocuklara ölüme dair net görüntüler vermektedir.



Çocuklara olumsuz örnek



Uygulandığı takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilecek bu hareketlerin, genel izleyici akıllı işareti ile erken bir saatte yayınlanması, ekran başında olmaları muhtemel çocuklara ve gençlere olumsuz örnek oluşturmasından dolayı oldukça sakıncalıdır.”