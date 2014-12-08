'Acun paramı vermedi' diyerek bıçakla TV kanalını bastı

Show TV'ye giden bir kişi Acun Ilıcalı'nın kazandığı ödülü kendisine vermediğini iddia etti. Görevlilerle tartışan şahıs daha sonra bıçakla danışmadaki kişiyi omuzundan yaraladı. Saldırgan yakalanarak polise teslim edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Ilıcalı'nın yarışmasında ödülün kendisine ödenmediğiniiddia eden bir kişi Show TV'yi bıçakla bastı.

Medyaradar'ın özel haberine göre, Show TV'nin bulunduğu binaya gelip Acun Ilıcalı ile görüşmek istediğini söyleyen şahıs, daha önce yapımcının yarışmalarından birine katılıp ödül kazandığını ileri sürdü. Psikolojisi yerinde olmayan saldırgan Ilıcalı'nın ödülü kendisine ödemediğini ve alacağını istediğini söyledi.

Show TV binasındaki danışmaya konuyu anlatan şahıs önce sözlü saldırıda bulundu, daha sonra hızını alamayan bu kişi görevliyi sol omzundan bıçaklayarak yaraladı.

Kaçmaya çalışan saldırgan yakalanarak polise teslim edildi.