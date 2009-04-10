Acun itiraf etti

Medyatik'e konuk olan Acun Ilıcalı, Yüksel Aytuğ'un "Niye 500 bini kazanan çıkmadı?" sorusunu, "Riske girmeleri gerek. Kadınlar duygularıyla, erkekler mantığıyla hareket ediyor. Büyük ikramiyeyi kadın alacak" diye cevapladı...



Yüksel Aytuğ'un Medyatik programında önceki akşam ekranların en fazla ilgi gören üç sunucusu bir araya geldi. Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı ve Esra Erol canlı yayında Yüksel Aytuğ'un sorularını yanıtladı. Var Mısın Yok Musun yarışmasının yapımcı ve sunucusu Ilıcalı, Yüksel Aytuğ'un yönelttiği, “Sence niye 500 bini kazanan çıkmadı?” sorusunu şöyle yanıtladı:



“Çünkü frene basıyorlar. Oysa 500 bini kazanmak için riske girmeleri lazım. Özellikle erkekler 'Ne kazansam kârdır' düşüncesiyle yarışır. Ama kadınlar bu konuda daha atılgan. Ben büyük ikramiyeyi bir kadının kazanacağını tahmin ediyorum. Allah bizi böyle yaratmış. Erkek mantığıyla, kadın duygularıyla hareket ediyor" diye yanıtladı.



‘Var mısın yok musun?’içimde bir ukdedir



"Radyocu, talk show'cu, dizi, müzikal ve sinema oyuncusu, türkücü, seramik sanatçısı... Yapmak isteyip de yapamadığın bir şey kaldı mı hayatta?" sorusuna Beyaz, “Evet kaldı. Var Mısın Yok Musun? içimde bir ukdedir. Acun benim sunmamı teklif etmişti, direkten döndüm, bu soruyu Acun'a sorun o anlatsın" dedi.



‘Beyaz garanticidir’



Acun Ilıcalı ise bugüne kadar gizli kalmış hikayeyi şöyle anlattı: “Ben Var Mısın Yok Musun'un formatını aldığım zaman sunucu aradım. Beyaz'a gittim, 'Sunucu olarak seni düşünüyorum' dedim. Ürkek gözlerle bana baktı, 'O seyrettiğimiz projeler Amerika'daki gibi olmuyor, burada o coşku yakalanmıyor, o enerji burada olmaz' dedi. Beyaz garanticidir, bir de başarısız olma fobisi var. Dolayısıyla o zaman sıcak bakmamıştı sunuculuğa."



Evlilik sorusu terletti



Yüksel Aytuğ, Beyaz'a evlenip evlenmeyeceğini sordu. Acun Ilıcalı ve Esra Erol da evlilik konusunda çapraz ateş başlatınca terleyen Beyaz, "Bu peçeteler yetmeyecek, bana bir havlu verir misiniz?" esprisi yaptı. Acun Ilıcalı, Beyaz gibi birinin aradığı kızı bulamamasının "imkansız" olduğunu belirterek, ünlü şovmenin bekarlığını, onun garanticiliğine bağladı.

