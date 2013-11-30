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Yaşam

Acun Ilıcılı, satın aldığı TV8'e ilk transferi yaptı

Bundan kısa bir süre önce TV8 kanalını alan ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, kanalı aldıktan sonra ilk büyük transferini gerçekleştirdi

30 Kasım 2013 00:18

lıcalı'nın Saba Tümer ile anlaştığı öne sürüldü.
Acun Ilıcalı, yeni sezonu beklemeden aralık sonunda başlayacak program için sunucu Saba Tümer ile anlaştı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda kendi ekibiyle çalışacağını ve en az 10 11 projesin olduğunu söyleyen ünlü yapımcının en kısa süre içinde projelerini açıklaması bekleniyor.
Futbola merakıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında spor programı da olacağını duyurmuştu. Ancak spor programını kimlerin yapacağı hala bilinmiyor. Alex'le anlaştığı haberleri medyada çok konuşulan ünlü yapımcı, bu iddiaları yalanladı. 

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