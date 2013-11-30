Acun Ilıcılı, satın aldığı TV8'e ilk transferi yaptı

lıcalı'nın Saba Tümer ile anlaştığı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı, yeni sezonu beklemeden aralık sonunda başlayacak program için sunucu Saba Tümer ile anlaştı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda kendi ekibiyle çalışacağını ve en az 10 11 projesin olduğunu söyleyen ünlü yapımcının en kısa süre içinde projelerini açıklaması bekleniyor.

Futbola merakıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında spor programı da olacağını duyurmuştu. Ancak spor programını kimlerin yapacağı hala bilinmiyor. Alex'le anlaştığı haberleri medyada çok konuşulan ünlü yapımcı, bu iddiaları yalanladı.