Acun Ilıcalı'ya eşinden 25 milyonluk boşanma davası

T24 - Zeynep Ilıcalı, eşi Acun Ilıcalı’nın kendisini 20 yaşında bir kızla aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı ve eşinin 50 milyon lira olan mal varlığının yarısını talep etti. Ilıcalı’nın birlikte olduğu genç kızın ise Şeyma Subaşı olduğu öne sürüldü.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın 7 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’nın “Eşim beni 20 yaşında bir üniversiteliyle aldatıyor” diyerek Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düştü. Her zaman örnek aile yaşamıyla takdir toplayan Ilıcalı’nın eşinin dava dilekçesindeki suçlamalar oldukça şaşırtıcı... Acun Ilıcalı’nın iki kızının annesi Zeynep Ilıcalı avukatı Altın Mimir aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede son iki yıldır eşinin “Şöhretin ve zenginliğin bedeli bu” diyerek evlilik birliğinin dışına çıktığını belirtti. Eşinin 2009 yılında yaz aylarında bir üniversite söyleşisinde tanıştığı ve flört etmeye başladığı 20 yaşındaki kızla zaman geçtikçe flört bağlarını güçlendirdiğini iddia eden Ilıcalı’nın avukatının dilekçesinde şu satırlara yer verildi:



“Acun Ilıcalı Eşi Zeynep’le yaşadığı her ortama bu kadını götürmeye başlamış. Kadına son model bir cip almıştır. Müvekkilimiz ve çocuklarını ise hayatının dışına çıkarmıştır. Davalının yaşamış olduğu ilişki müvekkilimize ve tarafların müşterek çocuklarına rağmen bugüne kadar devam etmiştir. Öyle ki davalı bu kadın için çok lüks bir rezidance da garsoniyer tutarak karı-koca ilişkisi yaşamaktadır. Bunun yanı sıra davalının ilişki yaşadığı bayan hakkında manevi tazminat açma hakkımızı saklı tutarız” ifadesine yer verildi. Eşinin yaklaşık 50 milyon dolar olarak beyan ettiği mal varlığına tedbir kararı koyduran Ilıcalı, yasa gereği eşinin üzerine kayıtlı mallarının yüzde 50’sini istedi. Zeynep Ilıcalı ayrıca 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ile aylık 15 bin lira nafaka talep etti.

‘Var Mısın Yok Musun’da yarıştı



Zeynep Ilıcalı’nın eşinin cip alıp garsoniyer tuttuğunu söylediği 20 yaşındaki üniversiteli genç kızın Şeyma Subaşı olduğu iddia edildi. İddiaya göre Subaşı ile flört eden Ilıcalı, genç kıza Maya Rezidans’ta ev tuttu. Ilıcalı’nın eşiyle yaşadığı Beykoz Konakları’ndaki eve de bir süredir gitmediği belirtildi. Şeyma Subaşı iki hafta önce Milliyet Cumartesi’ne verdiği röportajda “Ablam Acun Bey’in şirketinde çalışıyor. Yok Böyle Dans’ın kostümlerini tasarlayacak birilerini aradığını öğrenince Acun beye benden bahsetmiş” açıklamasını yapmıştı. Subaşı Ekim 2009’da “Var Mısın Yok Musun”a da yarışmacı olarak katıldı ve 69 bin TL kazandı.

Acun iddiaları kabul etmedi



Eşinin 50 milyon liralık servetinin yarısını istediği Ilıcalı, son yıllarda Betina Machler, Sibel Can gibi ünlü isimlerin avukatlığını yapan ve yüksek tazminatlı davalardaki başarılı savunmasıyla bilinen Kezban Hatemi ile anlaştı. Eşinin iddialarını kabul etmeyen Ilıcalı, iki kızının ruh sağlığını düşünerek konu hakkında yorum yapmayacağını açıkladı. Avukatı Kezban Hatemi ise “Müvekkil hakkında yayınlanan hukuka aykırı söz konusu haberlerin gizli talepli açılan dava da dikkate alındığında ailenin mahremiyeti ve çocuklarının geleceğinin dikkate alınması gerekmektedir. Müvekkilim ileri sürülen gerçek dışı ve hukuka aykırı iddiaların yasal zemin üzerinde karşılığını bulacağına inanmaktadır” açıklamasını yaptı.

Şeyma Subaşı 20 yaşında.

Ev tuttu iddiası

Zeynep Ilıcalı’nın eşinin cip alıp garsoniyer tuttuğunu söylediği 20 yaşındaki üniversiteli genç kızın Şeyma Subaşı olduğu iddia edildi. Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü 2. sınıfta okuyan Subaşı geçen yıl “Var Mısın Yok Musun” yarışmasında da görev almıştı. Subaşı son olarak “Yok Böyle Dans”ta Melis Ecem Güldüren’le birlikte ünlü yarışmacıların ve partnerlerinin kostümlerini tasarlıyor. Subaşı 2008 yılında Miss?Turkey yarışmasına katılmıştı.

‘Başka bir anlaşma yoksa yarıya bölünür’

Avukat Nazan Moroğlu: (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği G. Başkanı): Malın ne zaman alındığına bakılmalı. Yeni Medeni Kanun 2002’de yürürlüğe girdi. O tarihten sonra evlendilerse ve farklıca bir mal rejimi belirlenmedi ise edinilmiş mallar mal kimin üstüne olursa olsun yarı yarıya bölünür. Yarısı eşe ödenir.



Avukat Mehmet Aytekin: Evlilik içinde edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmemiş ise malların yarısı diğer eş tarafından talep edilebilir. Medeni Kanun’un 174. maddesinde ise evlilik içinde kusursuz veya daha az kusurlu tarafa tazminat da ödenebileceği belirtilmiştir. Bu ödenecek miktarı mahkeme belirler. Miktar ekonomik ve sosyal durumuna göre belirlenir.

En ‘pahalı’ boşanmalar

- Ünlü işadamı Cem Hakko ve 24 yıllık eşi Bettina Hakko, boşanma davası sonucunda şirket hisseleriyle birlikte 7 milyon TL almıştı.

- Ünlü işadamı Halis Toprak da 35 yıllık eşi Ayşe Toprak’a 1995’te boşanma davası açmıştı. Ayşe Toprak da 7.5 milyon TL istemişti. Çift 1997’de boşanmış, Ayşe Toprak ise sadece 500 bin TL alabilmişti.

- Eşi Shery Şahnavaz’dan boşanan eski manken Ceyla Gölcüklü, Londra’da görülen davada 140 milyon TL almıştı.