Acun Ilıcalı'nın yeni kozu 'Yükselen Yıldız'

Yarışma programlarıyla reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, yine çok konuşulacağa benzeyen bir programla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun, geçen sezon dünyanın en çok satılan formatlarından biri olan ‘Rising Star’ın (Yükselen Yıldız) Türkiye haklarını aldı.

Şimdiye kadar ‘Fear Factor’, ‘Survivor’, ‘Var Mısın Yok Musun’, ‘Devler Ligi’, ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’, ‘Yok Böyle Dans’ ve ‘O Ses Türkiye’ gibi Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarının yapımcısı Acun Ilıcalı, jürisi ve sunucusu olan Ilıcalı, geçen ay TV8’i satın alarak medya patronu olmuştu.

TV8’i satın aldıktan sonra kanalda köklü değişikliklere giden Ilıcalı, yeni programlara da imza atmaya devam ediyor.

Spikerlikle adım attığı medya sektöründe TV8'i alarak yoluna medya patronu olarak devam eden Acun Ilıcalı son olarak, geçtiğimiz sezon dünyanın en çok satılan formatlarından biri olan ‘Rising Star’ın Türkiye haklarını satın aldı.

IIlıcalı’nın format için ne kadar ödediği açıklanmazken, fiyatın astronomik bir rakam olduğu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı bile.

İddiaya göre; İsrail imzalı ‘Rising Star; şu sıralarda Almanya, İtalya ve ABD’de yayına hazırlanırken, Acun Ilıcalı’nın formatı TV8'de mi yoksa başka bir kanalda mı yayınlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Formatın şarkı yarışması olması sebebiyle, O Ses Türkiye ile aynı kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağına Acun Ilıcalı karar verecek.

Kanalı önümüzdeki yeni yayın dönemine iddialı bir şekilde hazırlayan Ilıcalı, hedefini “Türkiye’deki en büyük 3 kanaldan biri” diyerek açıklamıştı.