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Acun Ilıcalı'nın sevgilisine hakaret eden şarkıcıya 4 bin lira ceza

Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan bir kız çocuğu bulunuyor

14 Haziran 2016 16:30

Sunucu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'na, Twitter'dan hakaret eden şarkıcı Arto, 116 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Ilıcalı'dan bir kızı olan Şeyma Subaşı, şarkıcı Arto'nun Twitter'dan kendisi hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

 

Para cezasına çevrildi

 

Polis ifadesinde mesajları yazdığını kabul eden Arto, mahkemede mesajları Subaşı'na değil başka birine yazdığını söyledi.

İstanbul Asliye Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Arto 116 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ceza günlüğü 40 liradan 4 bin 640 liraya çevrildi. Ceza 10 taksitte ödenebilecek.

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