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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi 3 aylık hamile

Acun Ilıcalı, dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor

02 Mayıs 2013 13:58

Yaptığı programlarla reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Şeyma Subaşı üç aylık hamile.

Zeynep Ilıcalı, 2010 yılında 'İhanete uğradım' diyerek Acun Ilıcalı'ya boşanma davası açmış; yaklaşık 50 milyon olan servetinin yarısını ve aylık 30 bin lira da nafaka istemişti. Ancak Ilıcalı; genç bir kızla aldatıldığını iddia edip boşanmak isteyen eşini ikna etmiş, Eylül 2011'de dava düşmüştü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden Banu; Zeynep Hanım ile evliliğinden de Yasemin ve Leyla adında üç kızı var.

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