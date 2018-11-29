Acun Ilıcalı'nın eski eşi: Yuva yıkanın, yuvası olmaz

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, magazin gündemine oturan ayrılık kararının ardından yakın çevresine “Yuva yıkanan yuvası olmaz” yorumunda bulunduğu öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Zeynep Yılmaz, dün akşam İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın düzenlediği defilede podyuma çıktı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

Defile sonrası Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz'ın yakın çevresine "Bunun böyle olacağı belliydi. Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumunu yaptığı belirtildi.