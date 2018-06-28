Acun Ilıcalı'nın acı günü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- DOMİNİK Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivör ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmele çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Baycın\'ın ölümü Survivör ekibinde büyük üzüntü yaratırken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ylaşadığı üzüntüyü dile getirip ailesine başsağlığı diledi.

Dominik Cumhuriyeti\'nde çekimleri devam eden ve TV 8\'de yayınlanan Survivör ekibinde görevli Alper Baycın, iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Aycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Aycın’ı kalbinden bıçakladı. Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Aycın’ın, Ilıcalı’nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı, Aycın’ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, \"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim\" dedi.

KKTC\'DE YARI FİNAL CANLI SYAYINI İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle KKTC\'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivör yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.

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