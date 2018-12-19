Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir açıklaması: Bu kadar psikopat olması tahmin ettiğimiz bir şey değil

Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü televizyoncuya geçen gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir hakkında konuştu.

Ilıcalı, Türkiye’yi sarsan olayla ilgili şunları söyledi;

“Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum. Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışma da ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum. Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi ‘Reyting için tuttu’ denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovmuş. Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda… Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde …

Öte yandan Murat Özdemir’in ‘beni Survivor’a almadılar ondan bunalıma girdim’ açıklamasına Ilıcalı, “Survivor’a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz dedikodularla ve söylentilerle yaşamaya alıştık. Ama şunu iyi bilsinler biz hiçbir zaman reytingi bazı değerler önünde tutmadık. “ şeklinde cevap verdi.