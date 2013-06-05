Acun Ilıcalı'dan 'Gezi Parkı'yla ilgili bugüne kadar neden sustum' açıklaması

Gezi Parkı direnişi ile ilgili bugüne dek bir açıklama yapmayan Acun Ilıcalı, yaşananları üzüntüyle izlediğini söyledi. Daha önce neden herhangi bir açıklama yapmadığını açıklayan Ilıcalı, "Bu konuda eleştiride bulunanlara hatırlatmak isterim ki, ben ne bir siyasetçi, ne de fikir önderiyim, halkımızın sevgisinden güç alarak yayın yapan bir programcıyım. Bu nedenle, yaşanan üzücü olaylarla ilgili, dünyanın diğer ucundan aceleyle ahkam kesmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum." dedi.

Başbakan Erdoğan'ın annesi vefat ettiğinde programını iptal edip, Gezi Parkı direnişinde herhangi bir tepki vermemesi gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Acun Ilıcalı, Gezi Parkı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, "ülke çapına yayılan gösterileri ise demokratik bir tepki olarak görmek gerektiğini düşünüyorum ve bu gösterilerde ifade edilen fikirlerin tamamına katılmasam da saygı duyuyorum." dedi.

İşte Ilıcalı'nın o açıklaması:

Geçtiğimiz haftadan beri ülkemizde yaşanmakta olan olayları, Survivor çekimleri nedeniyle bulunduğum Panama’dan üzüntüyle takip ediyorum. Maalesef, konuyla ilgili bugüne kadar görüş bildirmeyişimin bazı çevreler tarafından istismar edildiğini görüyorum. Bu konuda eleştiride bulunanlara hatırlatmak isterim ki, ben ne bir siyasetçi, ne de fikir önderiyim, halkımızın sevgisinden güç alarak yayın yapan bir programcıyım. Bu nedenle, yaşanan üzücü olaylarla ilgili, dünyanın diğer ucundan aceleyle ahkâm kesmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum.

Ancak bunun istismar konusu yapıldığını ve hakkımda hayali haberler üretildiğini gördüğüm için görüşlerimi ifade etme gereği duyuyorum. İfade ve hak arama kuşkusuz bütün demokratik ülkelerde olan ve olması gereken bir haktır. Bu nedenle, bu haklarını kullanan, üstelik bunu çevre duyarlılığı gibi vicdan sahibi her insanın paylaşabileceği meşru bir gerekçeyle yapan vatandaşlarımıza karşı bazı güvenlik güçlerimizin gösterdiği aşırı tepkiyi üzüntüyle izledim.

'Gösterilerde ifade edilen fikirlerin tamamına katılmasam da saygı duyuyorum'

Sonrasında ülke çapına yayılan gösterileri ise demokratik bir tepki olarak görmek gerektiğini düşünüyorum ve bu gösterilerde ifade edilen fikirlerin tamamına katılmasam da saygı duyuyorum. Olayların bazı yerlerde şiddete dönüşmesi, vatandaşlarımızın can ve malının zarara uğramasından büyük rahatsızlık duyuyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Fikir ayrılıklarımız olsa da, birbirimize anlayış gösterdiğimiz, kardeşçe yaşadığımız zaman dünyanın en güzel ülkesinin daha da güzelleşeceğine inanıyorum. En büyük temennim bütün ülkemizde sağduyunun hakim olması ve bundan sonra hiçbir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması. "