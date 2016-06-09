Acun Ilıcalı'dan 'Beyonce konseri' sitemi: Kötü niyetlisiniz

Survivor'da ödül oyunu sonucunda kazanan takımı Beyonce konserine götüren Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yapılan fotoğraf paylaşımlarına sitem etti. Görüntüleri paylaşanlar için "Kötü niyetli" diyen Acun Ilıcalı sosyal medyada seyirci yorumlarını her zaman dikkate aldığını belirtti. Fakat böyle kötü niyetli paylaşım ve yorumlarla ilgilenmediklerini dile getirdi.

Yarışmanın yayınlanmadan önce kazanan takımı ve elenen ismi ortaya çıkartan görüntülerle ilgili olarak böyle paylaşımlarda bulunan grupların sosyal medyada daima olacağını söyledi ve ‘onları dikkate almayın’ dedi. Sosyal medyayı kendisinin bir iletişim aracı olarak gördüğünü ve bu yönde kullandığını belirten isim "Elden geldiğince seyircilerin sorularına da cevap vermeye çalışıyorum" dedi.

Kazanan takım yine

programdan önce öğrenilmişti

Kazananın Beyonce konserine gideceği yarışma daha yayınlanmadan Beyonce konserinden bazı fotoğrafların sosyal medyaya düşmesi ile ödülü gönüllüler takımının kazandığını öğrenmişti. Beyonce konserinden gelen fotoğraflarda, sahnenin hemen önünde yer alan gönüllüler takımı net bir şekilde görülüyor. Yani yarışma yayınlanmadan kazanan takımın gönüllüler takımı olduğu anlaşıldı. Tüm gönüllüler takımı konserde net bir şekilde görülürken, Efecan‘ın konser esnasında bu karelerde yer almaması elenen ismin Efecan olduğuna dair soru işaretleri oluşturmuştu. Bölümün yayınlanmasının ardından bu teorinin de doğru olduğu ortaya çıkmıştı.

Acun ‘un başına bu 2. kez geliyor

Daha öncede yine bir ödül oyununda kazanan takımın NBA finallerine götürüleceği açıklanmış ve NBA maçından fotoğrafların yine bölümden önce sosyal medyada görülmesi ile kazanan takı ortaya çıkmıştı. NBA finallerinden gelen fotoğraflarda ünlüler takımından Semih, Nagihan ve Yunus ‘un maç esnasındaki görüntüleri yeni bölümü deşifre etmişti.