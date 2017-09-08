T24 LogoT24 Logo
Spor

Acun Ilıcalı'dan 'atkı' açıklaması

"Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim"

08 Eylül 2017 12:49

Futbola olan ilgisiyle bilinen televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, hakkında çıkan 'milli maçta Fenerbahçe atkısı giydiği' iddialarını yalanladı. Ilıcalı, sosyal medyada hızla yayılan ve eleştirilerin odağı olan fotoğrafta elinde bulunan atkının, tribündeki bir taraftarın ricası üzerine taktığı Bayburtspor atkısı olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ilıcalı, Eskişehirli taraftarların kendisine 'Fenerbahçe atkısı giydiği için tepki gösterdiği' iddialarını da, "Eskişehir seyircisinden misafirperverlik ve içtenlikten başka bir yaklaşım görmedim" sözleriyle yalanladı. Ilıcalı, konuya ilişkin, "Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim" yorumunu yaptı.

ETİKETLER

Acun IlıcalıFenerbahçeAtkıMilli TakımEskişehirBayburtspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24