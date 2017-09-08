Acun Ilıcalı'dan 'atkı' açıklaması

Futbola olan ilgisiyle bilinen televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, hakkında çıkan 'milli maçta Fenerbahçe atkısı giydiği' iddialarını yalanladı. Ilıcalı, sosyal medyada hızla yayılan ve eleştirilerin odağı olan fotoğrafta elinde bulunan atkının, tribündeki bir taraftarın ricası üzerine taktığı Bayburtspor atkısı olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ilıcalı, Eskişehirli taraftarların kendisine 'Fenerbahçe atkısı giydiği için tepki gösterdiği' iddialarını da, "Eskişehir seyircisinden misafirperverlik ve içtenlikten başka bir yaklaşım görmedim" sözleriyle yalanladı. Ilıcalı, konuya ilişkin, "Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim" yorumunu yaptı.