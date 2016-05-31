T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun Ilıcalı'dan adada sigara içen Survivor yarışmacısına: Çok efkârlanmışsın, belli!

Yarışmacı Damla Can, adada çalışan bir görevlinin çantasındaki sigarayı alıp içmişti

31 Mayıs 2016 18:23

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısının sunucusu Acun Ilıcalı, adadaki görevlilerden birinin çantasındaki sigarayı alıp içen yarışmacı Damla Can'a, görüntüleri hatırlatarak "Çok efkarlanmışsın, belli" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Survivor yarışmacısı Damla Can'ın, adada sigara içerken çekilen görüntüleri tartışılmaya devam ediyor. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, tüm yarışmacıları uyarırken, Damla Can, görüntülerle ilgili olarak özür dileyerek bir daha benzer bir durumun yaşanmayacağını söyledi. Damla kaybettikleri ödüller için çok üzüldüğünü, özellikle Amerika ödülünün ardından uzun süre kendine gelemediğini belirttiği esnada devreye giren Ilıcalı, "Çok efkarlanmışsın belli" diyerek yarışmacısına tartışma yaratan görüntüleri hatırlattı.

ETİKETLER

SurvivorDamla CanAcun IlıcalısigaraTV8

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24