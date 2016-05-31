Acun Ilıcalı'dan adada sigara içen Survivor yarışmacısına: Çok efkârlanmışsın, belli!

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısının sunucusu Acun Ilıcalı, adadaki görevlilerden birinin çantasındaki sigarayı alıp içen yarışmacı Damla Can'a, görüntüleri hatırlatarak "Çok efkarlanmışsın, belli" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Survivor yarışmacısı Damla Can'ın, adada sigara içerken çekilen görüntüleri tartışılmaya devam ediyor. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, tüm yarışmacıları uyarırken, Damla Can, görüntülerle ilgili olarak özür dileyerek bir daha benzer bir durumun yaşanmayacağını söyledi. Damla kaybettikleri ödüller için çok üzüldüğünü, özellikle Amerika ödülünün ardından uzun süre kendine gelemediğini belirttiği esnada devreye giren Ilıcalı, "Çok efkarlanmışsın belli" diyerek yarışmacısına tartışma yaratan görüntüleri hatırlattı.