Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürülmüştü; Müge Anlı'dan açıklama

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ATV’de Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı’yı Exxen’e transfer etmek istediği iddia edilmişti. UçanKuş'a konuşan Müge Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını söyledi.

12 yıldır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olacağı iddia edilmişti. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Anlı'dan bu iddiaya yanıt geldi.

Konuyla ilgili UçanKuş'a konuşan Müge Anlı, yeni sezonda da Tatlı Sert ile ATV ekranlarında olacağını ifade etti.