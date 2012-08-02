Acun Ilıcalı 70 milyon TL'ye Star TV'ye geçti

Show TV ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı’nın yeni adresi belli oldu. Başarılı televizyoncu, Star TV ile el sıkıştı. Haftada üç gün program yapacak olan Ilıcalı, haftada 1 milyon 650 bin, yılda ise 70 milyon TL alacak.

Hürriyet'in haberine göre, uzun yıllardır çalıştığı Show TV ile 50 milyon TL’lik alacağını tahsil edemediği için yollarını ayıran Acun Ilıcalı, televizyon tarihinin en iyi transferlerinden birine imza attı. Bir süredir transfer tekliflerini değerlendiren ve çeşitli kanallarla görüşen televizyon dünyasının dahi çocuğu, bir sezon için 70 milyon TL karşılığında Star TV’yle el sıkıştı. Görüşmeden her iki taraf da mutlu ayrıldı.

Transfer parası almadığı öğrenilen Acun Ilıcalı, yeni sezonda 11 ay boyunca haftada üç gün Star TV’de program yapacak. Kanalda “O Ses Türkiye”, “Survivor” ve “Yetenek Sizsiniz” yarışmaları ekrana gelecek. Ilıcalı, her bir programın haftalık yayını karşılığında 550 bin TL alacak.