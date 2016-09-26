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Medya

Acun Ilıcalı yeni kanal açıyor, formatı ne olacak?

Sporda da önemli yatırımlar yapma kararı alan Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde yeni bir spor kanalını hayata geçirecek

26 Eylül 2016 20:15

TV8'i satın alarak medya patronluğu yolunda ilk adımını atan Acun Ilıcalı, şimdi de spor kanalı açıyor. Ilıcalı, spor kanalı açma kararını, NBA ve A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayın hakkını aldıktan sonra verdi. Acun Medya, önümüzdeki günlerde yeni bir spor kanalını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

NBA maçlarının yanı sıra bazı spor organizasyonlarını da bünyesine dahil eden Acun Medya'nın yeni bir spor kanalı için düğmeye bastığı öğrenildi.

Sporda da önemli yatırımlar yapma kararı alan Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde yeni bir spor kanalını hayata geçirecek.

NBA maçlarının yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ni de yayınlayacak olan TV8, yeni içerikler için görüşmelerini sürdürüyor.

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