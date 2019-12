Acun Ilıcalı yeni dönemde neler yapacak?

Çağnur Öztürk / T24

Reyting ustası Acun Ilıcalı, Bloomberg HT'de 'Kenan Erçetingöz'le 60 Dakika' programına konuk oldu. Benim de merak ettiğim birçok soru yanıt bulmuş oldu.En son Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki locasını iki yıllığına daha kiralayarak Fenerbahçe’ye destek olduğu ile ilgili haberle gündeme gelen Ilıcalı; UEFA, yeni projeleri ve birçok şey hakkında açıklamalarda bulundu.Ilıcalı, "Her kulübün başına gelebilecek bu günlerde taraftarın tutumu, birlik ve beraberlik içinde olmasından dolayı Fenerbahçe taraftarlarıyla bir kez daha gurur duydum. Yönetimin alacağı tüm kararlara saygılıyım, Aziz Yıldırım'ın cezaevinde olmasına çok üzülüyorum, kendisiyle ceza evinde görüştüm" dedi. Çıkarılan yasaların saçma olsa da uyulması gerektiğini söyleyen Ilıcalı, "UEFA'nın saçmalaması normal. UEFA'yı gözde çok büyütmemek lazım. Bunlar da sonuçta belli kapasitede adamlar. Ben kafamda UEFA'daki adamları belli bir konuma oturtmuyorum ki, saçma kararlar vermesi de bana mantıksız gelmiyor. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almaması da saçma bir karar." diye ekledi.Futbolun bir oyun olduğu ve bu oyunun sorunlarının kendi kuralları içinde çözülmesi gerektiği görüşünü ise çok farklı buldum.Ilıcalı, O Ses yarışmasında yer alacak son jüri üyesinin ise Hülya Avşar olduğunu açıkladı. Daha önce belirlenmiş diğer jüri üyeleri ise Hadise, Mustafa Sandal ve Murat Boz.Bu sene Acun Iıcalı karşımıza 3 projeyle çıkacak, Yetenek Sizsiniz, O Ses ve Yok Böyle Dans. Ayrıca Yetenek Sizsiniz’de finale kalan yeteneğiyle herkesi hayretler içinde bırakan Aref’e de şov yapma ihtimali varmış ki bu fikrin iyi reyting alacağı şimdiden belli bence.Yetenek Sizsiniz’de ise Ali Taran’ın yerine Sergen Yalçın olacak. Ilıcalı, ‘Ali Taran’ın jüride olmamasının Hülya Avşar ile hiçbir ilgisi yok. Hülya, işiyle özel hayatını karıştırmayan ender insanlardan’ diyerek çıkan haberleri de yalanladı.Kadroda öncelikle Nihat Doğan yok. Ilıcalı, Nihat’la hiçbir projesinin olmadığını söyleyerek Nihat’la dalga geçenlere acıyarak baktığını belirtti.Muhtemel kadro ise şöyle; Özge Ulusoy, Helin Avşar, Nez, Aşkın Nur Yengi, Hakan Peker. Veee çok ünlü bir profesörün de olma ihtimali bulunuyormuş merakla bekliyoruz. Sanırım en çok konuşulan isim ünlü profesör olacak, benim tahminim Orhan Kural’dan yana, uygun olabilir diye düşünüyorum.Jüride ise Asena, Tan Sağtürk ve Ilıcalı kesin, Sait Sökmen ise muhtemel. Jüri sanki değişiklik istiyor Tan Sağtürk olmasın mesela artık. Tan Sağtürk- Asena birlikteliği, Huysuz’un dans yarışmasından miras gibi geliyor bana.Programın sunucusu ise en son yarışmada yarışmacı olarak karşımıza çıkan Burcu Esmersoy. Acun Ilıcalı ayrıca; ‘Özge Ulusoy’a, Burcu Esmesoy’a, başkalarına katkım olduysa mutlu olurum, insanlara katkı sağlamaktan mutlu oluyorum’ dediBu konuda ise; Taner’i ünlü birinin getirdiği sorumlulukla yaşar mı bakıyorum, Acun Medya’nın çalıştığı biri abuk sabuk çalışamaz diye açıklayarak ya istediğini yaparsın ya da bizimle olacak sandikkat edersin dedim, şu an onu deniyorum diye belirtti. Daha önce de Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın Taner ile ilgili tehlikeyi belirten görüşlerine yer vermiştim. Ben de kesinlikle katılıyorum. Taner ne kadar gözlense, beklense şu an şöhretin sorumluluğunu taşıyabilecek biri değil, bu proje bir risktir ve göze alınmamalıdır.Reytingten çok iyi anlıyorum diyen Ilıcalı’nın bu konuda mütevazı olması gereksiz, bu bir gerçek. Ancak ben reytingten çok iyi anlıyorum ama reyting için bir şey yapmıyorum, o nedenle Pascal’ı yarışmadan eledim, reytingin böylesini istemem, benden başka da hiçbir yapımcı bunu yapmazdı demesine kocaman alkışlar. Ancak tek eleştirdiğim konu diskalifiye olan bir yarışmacı olarak Pascal Survivor ile ilgili yorum yapılan programlarda ortamlarda olmamalıydı. Örneğin BBG evinden biri diskalifiye olduğunda bir daha kimse adını bile anmıyordu. Pascal ünlü olduğu için bu uygulanamamış olabilir.