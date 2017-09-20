Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı St. Tropez'de düğün yaptı

St. Tropez'de nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğünleri gerçekleşti. Çiftin düğün görüntüleri basınla paylaşıldı. Özellikle Şeyma Subaşı'nın duygusal paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Acun Ilıcalı'nın eşini takdim ettiği anlar ise dikkat çekiciydi.

Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, dün akşam (19 Eylül 2017) St. Tropez'de düğün yaptı. Gelinliğini Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Şu anda neler hissettiğimi buradan anlatmak pek samimi gelmiyor.. Keşke kalbimi ve beynimden geçenleri okuyor, görüyor olsaydınız." notunu düştü.

Düğünde davetlilere seslenen Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı'yı takdim ederken "Instagram fenomeni değerli eşim Şeyma Ilıcalı" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Bir gün önce nikah töreni yapan çiftin düğün töreninde sembolik olarak nikah töreni de yapıldı. Törende nikah memurluğu görevini Eser Yenenler üstlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’na sembolik nikah töreninde kızları Melisa’de giydiği gelinlikle anne babasına eşlik etti.

Eşini fenomen olarak davet etti

Ilıcalı “Benim için çok çok özel bir gün ama asıl bugünü yaşayan biri var o ınstagram fenomeni alkışlarınızla değerli eşim Şeyma Ilıcalı geliyor” diyerek eşini sahneye davet etti.

Çiftin nihahı sembolik olarak kıyıldıktan sonra Acun Ilıcalı eşini öperek kutladı. Şeyma Subaşı’nın Vera Wang marka gelinlik tercih etti.

Düğüne ünlü akını

Nikah törenine Murat Boz, Hadise, Hacı Sabancı, Murat Dalkılıç, Alp Kırşan, Gül Gölge gibi bir çok ünlü isim katıldı. Ünlü beach kulüp Bagatelle’deki düğüne 250 kişi katıldı.

Düğünden sonra davetliler Byblos Otel’in içindeki Cave isimli kulüpte sabaha kadar eğlendi.