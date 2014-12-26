Acun Ilıcalı ve Arda Turan'dan Başbakan Davutoğlu'na ziyaret

Arda Turan ile Acun Ilıcalı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sırasında esprili diyaloglar da yaşandı. Başbakan Davutoğlu, "Geçen Kurban Bayramı'nda korumalarla yaptığımız maçta 11 golün 6'sını attım" diyince Arda Turan'ın verdiği, "Cumhurbaşkanımız sizi zor günler için saklıyor herhalde" cevabı gülüşmelere neden oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, futbolcu Arda Turan ile Acun Ilıcalı'yı Resmi Konut'ta kabul etti. Davutoğlu, Arda Turan'a "Nasıl, iyi gidiyor değil mi?" diye sorması üzerine Arda Turan, "Çok şükür, gurbet ama iyi gidiyor" cevabını verdi. Başbakan Davutoğlu, "Bizi temsil ediyorsunuz, kendisiyle barışık olan birisi her yerde bir şekilde gurbeti aşar. Maşallah sen öylesin, yaptığı işi seven biri gurbette de kendisiyle barışık bir şekilde aşar. Yoksa hepimiz bu dünyada garibiz, geldik gidiyoruz" diye konuştu.

Acun Ilıcalı da, önemli olanın yurtdışında da yurtiçinde dostların bulunması olduğunu belirterek, Arda Turan için "Bütün arkadaşlar zaten insanı gurbette hissettirmiyor" dedi. Arda Turan da, "Acun Ağabey, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu.



Davutoğlu, "Gençliğimde epey ben de top oynadım. Geçen Kurban Bayramı'nda korumalarla oynayalım dedik, epeydir oynamamıştım, ona rağmen bizim takımın 11 golünün 6'sını ben attım" dedi. Bunun üzerine Arda Turan, "Cumhurbaşkanımız sizi zor günler için saklıyor herhalde" diyince gülüşmeler oldu. Ilıcalı da "Bu işin organizasyonu da bana düşer hehralde" dedi.

Kabulde Arda Turan, Başbakan Davutoğlu'na, oynadığı Atletico Madrid'de giydiği 10 numaralı formayı hediye etti. Daha sonra Davutoğlu ile Arda Turan ve Acun Ilıcalı, birlikte fotoğraf da çektirdi.