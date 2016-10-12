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Acun Ilıcalı, TV8.5'un ilk program içeriğini açıkladı

"Bay Tahmin yeni sezonuna başlıyor"

12 Ekim 2016 15:51

Acun Ilıcalı'nın spor yayını yapacak olan yeni televizyon kanalından yapılan açıklamaya göre, Bay Tahmin yeni sezon yayınları TV8,5’ta olacak.

Resmi açıklama şöyle:

"Bay Tahmin yeni sezonuna başlıyor. Yeni sezonda TV8,5 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Bay Tahmin, yine izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Türkiye’nin yeni spor kanalı TV8,5 yeni sezonda Bay Tahmin’i de sporseverlerin evine getirecek. Fikret Engin ve Murat Özarı’nın birlikte sundukları Bay Tahmin, Cuma ve Cumartesi akşamları 23.30’da izleyenleri ile buluşacak"

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Acun IlıcalıTV85spor yayınıBay Tahmin

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