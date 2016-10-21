T24 LogoT24 Logo
Medya

Acun Ilıcalı: TV8.5 spor kanalı değil

"Gerilim ve teröre varacak kadar bir algısı var, bunun bir parçası olmak istemiyorum"

21 Ekim 2016 15:31

Acun Ilıcalı, yeni kanalı TV 8.5'un bir spor kanalı olmadığını açıkladı. Ilıcalı, spor programları için "Gerilim ve teröre varacak kadar bir algısı var, bunun bir parçası olmak istemiyorum" dedi.

Medyaradar'a konuşan Acun Ilıcalı, TV8'i Mehmet Nazif Günal'dan satın aldığı dönemde bir değil iki frekans aldığını söyledi. Ilıcalı şöyle devam etti:

"O yüzden ikinci frekansımız bir köşede duruyordu. O frekansı da kullanma zamanımızın geldiğini düşünüyoruz çünkü; son 2 yılda Türk televizyonların da lideriz. En çok seyredilen kanal olunca ikinci hayalimizi de gerçekleştirdik. Şimdi bu yeni kanalla yeni bir eğlence kanalı yaratmak istiyoruz"

"TV8.5 spor kanalı değil"

TV8.5'un sadece spor kanalı olmayacağını belirten Acun Ilıcalı, "Yanlış anlaşılıyor aslında. Onun sebebi de şu; spora yaptığımız yatırım duyuldu. Sadece spor olmayacak. Onun dışında eğlence ağırlıklı olacak. Yurtdışından bazı materyaller alıyoruz. Kendimiz bir şeyler yapacağız güzel bir kanal olacak" ifadelerini kullandı.

Spor programlarını eleştirdi

Yeni kanalı TV 8.5'ta da haber olmayacağını ifade eden Acun Ilcalı, kanalında spor tartışma programına sıcak bakmadığını ifade etti. "Tartışma ve spor programına sıcak bakmıyorum hala" diyen Ilıcalı, diğer kanallardaki spor tartışma programlarını eleştirdi.

Ilıcalı, "Çünkü sporun olması gerektiği gibi değerlendirildiğini düşünmüyorum. Gerilim ve teröre varacak kadar bir algısı var, bunun bir parçası olmak istemiyorum. O yüzden sporla ilgili bir tartışma programı yapmayacağım" dedi.

ETİKETLER

Acun IlıcalıTV85spor yayınıBay TahminSurvivor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24