Acun Ilıcalı: TV8.5 spor kanalı değil

Acun Ilıcalı, yeni kanalı TV 8.5'un bir spor kanalı olmadığını açıkladı. Ilıcalı, spor programları için "Gerilim ve teröre varacak kadar bir algısı var, bunun bir parçası olmak istemiyorum" dedi.



Medyaradar'a konuşan Acun Ilıcalı, TV8'i Mehmet Nazif Günal'dan satın aldığı dönemde bir değil iki frekans aldığını söyledi. Ilıcalı şöyle devam etti:

"O yüzden ikinci frekansımız bir köşede duruyordu. O frekansı da kullanma zamanımızın geldiğini düşünüyoruz çünkü; son 2 yılda Türk televizyonların da lideriz. En çok seyredilen kanal olunca ikinci hayalimizi de gerçekleştirdik. Şimdi bu yeni kanalla yeni bir eğlence kanalı yaratmak istiyoruz"

"TV8.5 spor kanalı değil"

TV8.5'un sadece spor kanalı olmayacağını belirten Acun Ilıcalı, "Yanlış anlaşılıyor aslında. Onun sebebi de şu; spora yaptığımız yatırım duyuldu. Sadece spor olmayacak. Onun dışında eğlence ağırlıklı olacak. Yurtdışından bazı materyaller alıyoruz. Kendimiz bir şeyler yapacağız güzel bir kanal olacak" ifadelerini kullandı.

Spor programlarını eleştirdi

Yeni kanalı TV 8.5'ta da haber olmayacağını ifade eden Acun Ilcalı, kanalında spor tartışma programına sıcak bakmadığını ifade etti. "Tartışma ve spor programına sıcak bakmıyorum hala" diyen Ilıcalı, diğer kanallardaki spor tartışma programlarını eleştirdi.



Ilıcalı, "Çünkü sporun olması gerektiği gibi değerlendirildiğini düşünmüyorum. Gerilim ve teröre varacak kadar bir algısı var, bunun bir parçası olmak istemiyorum. O yüzden sporla ilgili bir tartışma programı yapmayacağım" dedi.