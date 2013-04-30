Acun Ilıcalı tişört işine giriyor

Giydiği ilginç tişörtlerle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının önceki akşam yayınlanan bölümüne de damga vuran isim oldu.

Yakında kendi tarzını yansıtan tişörtleri, kuracağı internet sitesinde satacağını belirten Ilıcalı, "Zaten kendi giydiğim tişörtlerden yakında bir internet sitesi kuracağım. Onları da çok soruyorlar. Onları da insanların almasını sağlayacağız. Türkiye'deki yetenekli tasarımcılara dizayn yaptırtıp tişört satmalarını sağlayacağız. Satılan tişörtlerden onlar da gelir sağlayacaklar" diye konuştu.