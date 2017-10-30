Acun Ilıcalı: Survivor’da bir ilk yaşanacak

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, "Survivor 2018 ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı ilk paylaşımında, "Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan All Star’lar" ifadesini kullandı.

İkinci tweet'in de ise Ilıcalı, "Diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! All Star kadrosunu çok yakında açıklamaya başlayacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Show'a katılan Ilıcalı Survivor 2018'in ilk yarışmacısını belirledi.

Ilıcalı Survivor 2018'in ilk yarışmacısının Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül olduğunu açıklamıştı.



Geçtiğimiz yıl ise Survivor 2017 şampiyonu gönüllüler takımından Ogeday Girişken olmuştu.